Gruppo di lavoro dell'AssoArpa per il modello "agile"

La segnalazione giunge da Ambiente Informa che aggiunge: "Nel frattempo, è emersa la necessità di mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, anche al fine di rendere il lavoro agile uno strumento per il potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Sulla base di quanto previsto dal decreto legge n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020), le pubbliche amministrazioni devono quindi redigere il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola): questo deve individuare le modalità attuative del lavoro agile, definire le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.





Il lavoro agile non è un obiettivo in sé, bensì una politica di gestione del cambiamento organizzativo con la finalità di migliorare i servizi resi alla collettività. Una delle principali sfide poste dall’introduzione del lavoro agile ordinario è, dunque, il cambiamento della cultura organizzativa. Le nuove tecnologie di produzione di tipo digitale consentono, infatti, di superare il concetto della “timbratura del cartellino” e della “presenza fisica” e quindi di una prestazione lavorativa svolta in una sede e in un orario di lavoro definiti.



Gli obiettivi a cui tendere sono, pertanto, quelli di favorire la diffusione di un nuovo modello culturale della prestazione lavorativa – improntato alla flessibilità organizzativa nell’ottica dei risultati e di una maggiore produttività – e, al contempo, promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro volta a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori, oltre a favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Una nuova organizzazione che, anche attraverso la trasformazione digitale dell’amministrazione, deve tendere ad una ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi di lavoro, anche a favore di una maggiore sostenibilità ambientale.





Al fine di agevolare le Agenzie nella definizione del Pola, un apposito Gruppo di lavoro ristretto di AssoArpa, costituito da rappresentanti delle Agenzie ambientali di Emilia-Romagna, Veneto, Molise, Campania, Lazio e Sicilia, ha elaborato e condiviso un modello di “Piano organizzativo del lavoro agile (Pola)” e di “Accordo individuale di lavoro agile”. I documenti sono stati redatti avendo a riferimento la normativa vigente in materia di lavoro agile e facendo seguito, altresì, all’esperienza maturata, nell’applicazione di tale istituto, durante la fase emergenziale dalle diverse Agenzie.

Con l’emergenza sanitaria da Covid-19, il lavoro agile è stato adottato come misura straordinaria e provvisoria in molte amministrazioni pubbliche, comprese quelle del Snpa, diventando, come previsto dai diversi provvedimenti normativi, modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le pubbliche amministrazioni “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”.