Online la Pro Loco di San Gavino Monreale

La visione del nuovo direttivo dell’associazione turistica sangavinese, insediatosi il 18 gennaio 2020, è stata chiara fin da subito: sfruttare la potenza della rete e dei social network per dare massima visibilità agli eventi organizzati dalla Pro Loco, dall’Amministrazione Comunale, dalla Provincia e dalla Regione Sardegna oltre che naturalmente dalle associazioni culturali, sportive e di volontariato, che costituiscono il vero tessuto sociale di un paese. “Crediamo fortemente nel valore della pubblicità sui nuovi mezzi di comunicazione – spiega Antonella Caboni, presidente della Pro Loco di San Gavino – per questo abbiamo subito deciso di attivarci su Facebook mediante una pagina che potesse dare risalto ai tanti eventi a cui la Pro Loco collabora.









Per carnevale abbiamo organizzato un nuovo concorso a premi: premieremo le foto a tema carnevalesco ma anche una persona tra quelle che parteciperanno alle votazioni sul web. È un modo per sentirsi vicini anche in questi mesi in cui tutto è reso difficile dall’emergenza sanitaria. La risposta del pubblico, finora, è sempre stata positiva”. L’associazione turistica sangavinese non si è fermata ai soli social, ma ha voluto investire tempo e risorse nella progettazione e realizzazione di un’architettura informatica più complessa, che resti di proprietà della Pro Loco negli anni a venire, e che possa essere utile alla popolazione e alle associazioni nell’immediato.



Le funzionalità principali sono quelle classiche di un sito di informazione e notizie, potenziato con calendario eventi condiviso e unificato (di cui si parla da anni, ma che nessuno aveva mai realizzato prima) tra tutte le associazioni, in modo da evitare accavallamenti e sovrapposizioni tra organizzatori. Il calendario è consultabile pubblicamente anche dai cittadini, che così avranno modo di visionare i programmi e prenotare la partecipazione partendo sempre da un unico posto. Semplice, ma efficace! La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo



Insieme alle classiche forme di pubblicità, come volantini, manifesti e passaparola, abbiamo modo di raggiungere in tempo reale un pubblico molto vasto, anche dai paesi vicini e meno vicini”. La pagina Facebook della Pro Loco di San Gavino nasce infatti a Luglio 2020 e in pochi mesi ha superato 1.500 “followers”, fan che vengono spesso coinvolti attivamente nella vita della Pro Loco. “Dato che non è possibile organizzare eventi nelle piazze, sfruttiamo le piazze virtuali – è il commento di Carlo Spano, segretario della Pro Loco – e cerchiamo di coinvolgere i nostri iscritti con concorsi e giochi online, ad esempio i contest fotografici.Per carnevale abbiamo organizzato un nuovo concorso a premi: premieremo le foto a tema carnevalesco ma anche una persona tra quelle che parteciperanno alle votazioni sul web. È un modo per sentirsi vicini anche in questi mesi in cui tutto è reso difficile dall’emergenza sanitaria. La risposta del pubblico, finora, è sempre stata positiva”. L’associazione turistica sangavinese non si è fermata ai soli social, ma ha voluto investire tempo e risorse nella progettazione e realizzazione di un’architettura informatica più complessa, che resti di proprietà della Pro Loco negli anni a venire, e che possa essere utile alla popolazione e alle associazioni nell’immediato.Le funzionalità principali sono quelle classiche di un sito di informazione e notizie, potenziato con calendario eventi condiviso e unificato (di cui si parla da anni, ma che nessuno aveva mai realizzato prima) tra tutte le associazioni, in modo da evitare accavallamenti e sovrapposizioni tra organizzatori. Il calendario è consultabile pubblicamente anche dai cittadini, che così avranno modo di visionare i programmi e prenotare la partecipazione partendo sempre da un unico posto. Semplice, ma efficace! La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://prolocosangavino.com sarà anche una vetrina per le associazioni: per tutte è prevista una pagina dedicata, con le informazioni, gli indirizzi e i contatti. Un database che verrà potenziato grazie alla pubblicazione di foto e resoconti delle singole manifestazioni.

“Come soci di altre associazioni – sottolinea Assunta Cirronis, economa della Pro Loco – ci rendiamo conto che mancasse uno strumento per accentrare la comunicazione verso la popolazione e verso le altre associazioni, con cui è sempre bello collaborare. Con la nuova piattaforma partirà anche un lavoro di recupero del materiale degli eventi passati, pensiamo ad esempio al Carnevale o alla Mostra dello Zafferano, dei quali c’è un patrimonio fotografico e culturale disperso nel web che cercheremo di raccogliere e presentare, anno per anno. Sarà un modo di preservare la nostra memoria storica”.





Insomma, la Pro Loco di San Gavino ha saputo cogliere le opportunità offerte da questa annata contrassegnata dal coronavirus, usando questa pausa forzata per programmare il futuro. Un futuro in cui internet avrà una rilevanza sempre maggiore nella buona riuscita degli eventi, con un occhio alle nuove regole e restrizioni che – chissà per quanto tempo ancora – costringeranno a evitare assembramenti in favore di eventi in streaming. A San Gavino Monreale, però, il futuro è già arrivato. Tutto è pronto: ora la palla passa alle associazioni, che potranno usufruire di uno strumento unico in tutto il circondario.



“Speriamo nell’adesione da parte di tutte le associazioni sangavinesi e di tutti i soci della Pro Loco – ci dice Antonella Caboni – crediamo molto nella cooperazione: abbiamo voluto creare uno strumento gratuito per evidenziare il grande lavoro delle associazioni, che troppo spesso passa sotto silenzio e merita una migliore valorizzazione. Il nostro impegno va in questa direzione, confidiamo nella collaborazione attiva di tutti per continuare a migliorarci”.





oppure su Messenger o ancora telefonicamente (anche WhatsApp) al numero 340.4024030. Per qualsiasi informazione, per le adesioni o per ulteriori dettagli si può contattare la Pro Loco all’indirizzo info@ prolocosangavino.com oppure su Messenger o ancora telefonicamente (anche WhatsApp) al numero 340.4024030.

Una piattaforma tecnologicamente all’avanguardia per dare vita - anche su internet - agli eventi e alle iniziative delle associazioni culturali e sportive. Questa l’idea della Pro Loco di San Gavino Monreale che, in un anno funestato dalla pandemia e povero di eventi “live” ha investito energie e risorse per dotarsi e dotare le associazioni locali di uno strumento utile sia oggi che in futuro.