Unica Radio sarà presente alla Giornata Mondiale dell'Unesco

La radio degli studenti universitari di Cagliari, aderisce alla decima edizione del World Radio Day, promossa dall’Unesco e partecipa all’evento che si svolgerà in diretta streaming su tutti i canali social di Radiospeaker.it, sabato 13 Febbraio 2021 (10:00 - 18:00).Fin dal suo esordio e ancora oggi, attraverso diverse evoluzioni, la radio ha saputo raccontare l’umanità, creando connessione tra le persone."





Il 13 febbraio anche noi vogliamo celebrare la radio con noi". I temi di quest'anno sono:

EVOLUTION. Il mondo cambia, la radio evolve. Questo sotto-tema si riferisce alla resilienza della radio, alla sua sostenibilità e alla sua continua evoluzione con il passare del tempo e delle tecnologie;

INNOVATION. Il mondo cambia, la radio si adatta e innova. La radio ha dovuto adattarsi alle nuove tecnologie per rimanere il mezzo di riferimento della mobilità, accessibile ovunque e per tutti;

CONNECTION. Il mondo cambia, la radio si collega. Questo sotto-tema mette in evidenza i servizi radiofonici alla nostra società: disastri naturali, crisi socioeconomiche, epidemie, ecc.Informazioni sull’evento:?? https://en. unesco.org/commemorations/ worldradioday -?? www. worldradioday.it