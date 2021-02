Ordine dei Giornalisti della Sardegna: online il Rapporto sull'immigrazione 2020

Lunedì 8 febbraio 2021, dalle ore 15 alle 18, si svolgerà l’evento formativo online “Conoscere per comprendere. Presentazione XXIX Rapporto immigrazione 2020”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna con Caritas Sardegna e Migrantes, in collaborazione con Ucsi Sardegna. Il seminario darà diritto a cinque crediti formativi per i giornalisti.





Per partecipare è necessario iscriversi tramite la piattaforma SIGEF a partire dalle ore 24 di oggi, 4 febbraio 2021. Poiché i posti disponibili sono solo 50 e si può partecipare anche da altre regioni, si consiglia di effettuare l’iscrizione subito dopo le 24. Gli iscritti riceveranno successivamente l’invito a partecipare alla piattaforma Zoom ai loro indirizzi mail. Il XXIX Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2020 offrirà un momento di riflessione sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza nel territorio nazionale e regionale.





L’iniziativa sarà trasmessa, sia sulla piattaforma Zoom (con i relativi crediti per i giornalisti partecipanti) che, in streaming, sul canale YouTube della Caritas Sardegna https://bit.ly/3jdwtB1 Il programma prevede gli interventi di mons. Giovanni Paolo Zedda (Vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della carità) Francesco Birocchi (presidente Odg Sardegna) Andrea Pala (presidente UCSI Sardegna), Raffaele Callia (delegato regionale Caritas Sardegna ) e Padre Stefano Messina (delegato regionale Migrantes).





Seguiranno le relazioni di Simone Varisco (Fondazione Migrantes) sul tema “L’immigrazione tra comunicazione e pastorale” e Oliviero Forti (Responsabile politiche migratorie Caritas Italiana), sul tema "Immigrazione. Fenomeno globale a rilevanza locale", Coordina don Marco Lai (incaricato regionale Caritas area immigrazione).