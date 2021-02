Attualità La Sardegna ritorna gialla: da lunedì meno restrizioni

Per le aziende dei servizi, e in particolare quelle della ristorazione e bar, si conclude domenica l'ennesima settimana di quarantena: serrande abbassate, solo asporto spesso presunto, sanzioni, difficoltà oggettive e anche tensioni. Da lunedì la Sardegna tornerà infatti in fascia gialla allargando quindi le maglie delle restrizioni e consentendo così a centinaia di piccole aziende di incassare una boccata di ossigeno, non certo in grado di riequilibrare le pesanti perdite provocate dal Coronavirus, ma almeno di cercare di sopravvivere. La Sardegna andrà quindi a fare compagnia alle altre 16 regioni in giallo, più la provincia autonoma di Trento, mentre restano in rosso Puglia, Umbria e Sicilia.