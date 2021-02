Alghero: l'opposizione chiede manutenzione nelle scuole

Lo chiedono con una mozione i gruppi consiliari di Centrosinistra del Comune di Alghero. Negli anni precedenti sono stati fatti lavori di manutenzione importanti attraverso le risorse Iscol@ e fondi da bilancio comunale, ora è necessario - spiegano le consigliere e i consiglieri dei gruppi di centrosinistra - continuare ad intervenire anche sugli impianti di riscaldamento, non solo sulla riqualificazione degli edifici scolastici.





Quest’anno sono stati diversi i casi di scuole chiuse per il freddo, ora - affermano i consiglieri di Per Alghero, Sinistra in Comune, Pd e Futuro Comune - è necessario agire subito e cogliere immediatamente le nuove opportunità. I firmatari si augurano che la mozione venga discussa al prossimo consiglio comunale.

Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore,Raimondo Cacciotto ,Ornella Piras ,Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi, consiglieri comunali all'opposizione, chiedono un piano di azione per le scuole di Alghero. E in particolare di intervenire negli impianti di riscaldamento delle scuole cittadine prevedendo, se necessario, anche l’adozione di nuovi impianti, cogliendo le opportunità fornite dal Gestore Servizi Energetici(GSE) relativamente agli incentivi del conto termico.