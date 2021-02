Dall'Inps un bonus di 2.000 euro per gli studenti universitari

Bonus INPS p er gli studenti è un contributo che prevede un importo massimo di 2.000 euro per gli studenti iscritti a università italiane, conservatori, istituti musicali, accademie di belle arti. Potranno beneficiarne anche gli iscritti ai corsi Post Laurea per cui il bonus potrà avere un importo massimo di 1.000 euro .

Il bonus per universitari è riferito a studenti iscritti ad un istituto sopracitato nell’anno universitario 2018/19. Beneficiari - Figli o orfani ed equiparati: Iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; Iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale; Iscritti al Fondo ex IPOST.



Vengono richiesti i seguenti requisiti: Fascia di reddito Isee del richiedente: ISEE inferiore a 8.000,00 euro: 14 punti; ISEE da 8.000,01 a 16.000,00 euro: 11 punti; ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 euro: 9 punti; ISEE da 24.000,01 a 32.000,00 euro: 6 punti; ISEE da 32.000,01 a 40.000,00 euro: 4 punti; ISEE superiore 40.000,00 euro: 2 punti Votazione: Studenti universitari: media ponderata dei voti ottenuti durante l’anno accademico 2018/19 con votazione maggiore a 24/30 ;post-laurea: valutazione non inferiore a 92/110





Per ottenere il contributo contattare il Numero Verde INPS chiamando il 803 164 (gratuito per telefoni fissi), o il 06 164164 (a pagamento in base al proprio piano tariffario per i telefoni cellulari). SPID personale e d omanda accedendo alla piattaforma online realizzata dall'Istituto di previdenza