Università di Sassari: lezione sulla Cyber intelligence

Oggi, Venerdì 5 febbraio, alle 17:00, nell’ambito del Corso di laurea in “Sicurezza e cooperazione internazionale” dell'Università di Sassari, insegnamento Tecnologie emergenti e nuovo ordine mondiale, il prof. Mario Caligiuri, Presidente della Società Italiana di Intelligence, terrà una lezione dal titolo: "Cyber intelligence e nuovo ordine mondiale”. L’incontro avverrà come evento live piattaforma Teams, cui si potrà accedere attraverso il link:





Agli studenti della laurea triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale (L-DS) e della laurea magistrale internazionale in Gestione dei flussi migratori (LM-81) che parteciperanno all’incontro verranno riconosciuti 0,5 CFU di Altre attività formative TAFF. Cyber intelligence e nuovo ordine mondiale Oggi più della metà della popolazione mondiale è collegata a internet e nel 2025 sarà il 75%, con l'incremento maggiore che avverrà nel continente africano. Pertanto il cyber è l'ambiente economico e politico prevalente, il cui controllo è un fattore geopolitico fondamentale.





L'intelligence non può che occuparsi in modo fondamentale di questa nuova dimensione dell'infosfera, con le sue dimensioni emerse e nascoste del dark web. Questo scenario inevitabilmente incide sulla sicurezza nazionale e sull'ordine mondiale. Non a caso, in quasi tutti i Paesi la sicurezza cibernetica è di competenza prevalente dell'intelligence. Approfondire questi temi non significa solo affrontare un tema decisivo nel futuro ma indispensabile per il capire il presente, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall'altra.