Personale Air Italy: incontro con la Regione Sardegna - Attesa per la chiamata della Lombardia

La Regione ha già preso l'impegno per raggiungere l'obbiettivo avviando i primi contatti con l'azienda e le istituzioni. Occorrerà comunque attendere il chiarimento del quadro politico e la formazione di un nuovo governo nazionale per avere le prime risposte. Si è inoltre discusso di politiche attive e dei programmi avviati dalla Regione Sardegna per il personale Airitaly. Auspichiamo che a breve arrivi una convocazione dalla Regione Lombardia per trattare gli stessi temi.

Ieri si è svolto a distanza un incontro con la Regione Sardegna, l'assessore al lavoro Zedda, ASPAL, AIR ITALY e i sindacati della Rappresentanza Aziendale, della Associazione Piloti, Cobas del Lavoro Privato e Unione Sindacale di Base. Si è discusso di proroga della CIGS - in scadenza a giugno - per tutto il personale della compagnia aerea al fine di consentire la tutela del reddito e garantire il tempo necessario alla ricerca di soluzioni industriali e alla rioccupazione.