Alghero: si ritorna a scuola - I volontari in campo per informare gli studenti

Tra queste le associazioni Misericordia Alghero -Polisoccorso Alghero - Protezione Civile Olmedo O.D.V. Una collaborazione utile soprattutto per quei compiti informativi riguardanti di comportamenti da adottare in questo drammatico momento che la comunità sta vivendo. Regole che occorre osservare con senso di resposabilità

Oggi, 1 Febbraio, riprenderanno le attività didattiche in presenza delle scuole superiori di secondo grado. Al fine di prevenire eventuali situazioni di criticità dettate dal verificarsi di possibili assembramenti, la locale Protezione Civile, sotto il coordinamento della Direzione Generale Regionale, ha registrato la disponibilità di diverse associazioni che offriranno il proprio supporto negli orari d'ingresso ed uscita delle scuole per garantire attività d'informazione, distanziamento e assistenza con riguardo alle misure di sicurezza tese a prevenire e fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto.