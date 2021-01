Si torna a scuola: lunedì il 50% degli studenti in aula

Dal primo febbraio, quindi da domani, gli istituti superiori della Sardegna riaprono le aule al 50 per cento degli studenti per il loro ritorno a scuola in presenza. Saranni circa 36 mila i ragazzi che torneranno sui banchi delle superiori dopo una lunghissima assenza, oltre 90 giorni. Gli altri studenti seguiranno le lezioni da casa.





Le disposizioni regionali prevedono che questo tipo di provvedimento vada avanti per due settimane e quindi rivedere il criteri, con la speranza di un miglioramento della situazione sanitaria complessiva, per raggiungere il 75% di ragazzi in classe. Dalla Regione viene garantito un miglioramento della funzionalità del settore trasporto per gli studenti, con aumento di personale e mezzi e con il coinvolgimento di aziende di trasporto private.