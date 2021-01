Alghero: lunghe file alle Poste tra cantieri e maltempo

E' il caso degli utenti che si recano negli uffici postali di via Carducci dove la presenza del cantiere e relative reti di protezione, transenne e ingombri vari, ha di fatto ristretto la capacità di movimento delle persone, soprattutto di quelle che debbono affrontare lunghe e interminabili file per accedere ai servizi postali.





Tra queste non mancano gli anziani. Il tutto in una condizioni di precarietà davvero sorprendente visto che le file si svolgono all'esterno dell'edificio anche in presenza del maltempo. Si sostiene che la nuova opportunità energetica costituirà un bene per l'intera collettività e quindi il prezzo da pagare, e relativi disagi, per l'installazione della rete del gas era praticamente un atto dovuto.

La condizioni di cantiere a cielo aperto nella quale si trova ormai la città con la realizzazione degli scavi per la rete del gas, non mancano di provocare inevitabili difficoltà sul fronte della circolazione urbana appesantendo la movimentazione del traffico delle auto, ma in qualche caso creando una vera e propria situazione di disagio ai pedoni.