Alghero e la rete del gas: il metano arriva alla "Parrera"

Da lunedì scavi in via Leonardo Da Vinci, tra via XX Settembre e Monte Dolla.

L'avvio della prima parte della fornitura prevede che dalla stazione di stoccaggio di Ungias - Galantè, dove è posizionato il carro cisterna, il metano possa arrivare inizialmente nelle case corrispondenti agli allacci della zona, ma possa anche servire una più ampia utenza, una volta ultimati i lavori. Gli scavi stanno ora per interessare dalla prossima settimana la via Leonardo Da Vinci, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Monte Dolla. Conseguentemente, verrà istituto il divieto di transito e sosta integrato dalla zona rimozione nella fascia oraria 0/24.





Alghero è attualmente la prima città in Sardegna a utilizzare il metano la cui realizzazione è sostenuta da un investimento di 15,7 milioni di euro. "Un investimento fondamentale per Alghero, che porterà innegabili vantaggi per la qualità della vita, per l'economia e per le famiglie, che potranno approvvigionarsi di energia pulita a basso costo", sottolinea il Sindaco Mario Conoci. "Ai disagi che sta creando, ma ancora per poco, la realizzazione dell’infrastruttura, si sostituiranno i tanti aspetti positivi dell'opera". La previsione dei lavori prevede l'allestimento di altri due punti di stoccaggio del metano da dislocarsi in altrettante zone periferiche dalle quali il combustibile si diramerà per coprire l'intera rete.

Sono arrivati a circa il 75% del totale le opere di realizzazione dei 53 km della rete del gas di città ad Alghero. Lo sostiene una nota del Comune di Alghero che aggiunge : "Il primo importante traguardo del processo di ammodernamento infrastrutturale della città che sta comportando inevitabili e fisiologici disagi alla viabilità è stato già raggiunto con l'avvio della distribuzione del metano nel quartiere della Pietraia-Lido.