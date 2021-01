Paolo Manca rieletto presidente di Federalberghi Sardegna

Si è svolta nei giorni scorsi, in modalità videoconferenza, la riunione del Consiglio generale di Federalberghi Sardegna. All’ordine del giorno il rinnovo delle cariche di vertice: Paolo Manca, è stato rieletto, all’unanimità, alla guida dell’associazione per un altro mandato (cinque anni).





Il Consiglio ha anche rinnovato le cariche della Giunta regionale, di cui, oltre al presidente, fanno parte il vicepresidente Fausto Mura e i componenti Massimiliano Troncia, Giuseppe Porcedda, Stefano Visconti, Pasquale Isoni, Walter Mameli e Mauro Murgia. L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio e le linee future, in continuità con la precedente Giunta, dell’attività che ha visto Federalberghi impegnata nei cinque anni appena trascorsi. Un bilancio che non poteva non partire dall’ultimo, disastroso, anno.





“L’impegno dell’associazione in questo momento è concentrato sull’emergenza Covid e sui relativi scenari futuri – ha sottolineato il presidente Manca -. Il 2020 ha fatto emergere necessità ed esigenze diverse e siamo al lavoro, insieme alle istituzioni e alle autorità sanitarie, per lo studio e l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza, nell’auspicio di poter tornare presto alla massima operatività”.





Due le questioni, ancora aperte, che hanno impegnato i vertici di Federalberghi in interlocuzioni costanti con l’amministrazione regionale: l’accessibilità all’Isola, dunque i trasporti, e la lotta all’abusivismo nel settore turistico. Prosegue poi il lavoro, con la definizione di tavoli e protocolli specifici, sulla programmazione e il coordinamento delle attività di promozione dell’immagine dell’Isola oltre confini e sulle sinergie con le associazioni di tutela dell’ambiente. Collaborazione stretta e dialogo costante con le istituzioni anche nella programmazione e definizione delle norme paesaggistiche e urbanistiche.





Infine le richieste che l’associazione avanza nei confronti delle istituzioni regionali, tutte incentrate su una maggiore attenzione e sul supporto alle realtà imprenditoriali dell’isola. “Per esempio attraverso il potenziamento degli strumenti di incentivazione al lavoro o favorendo il rinnovamento e l’aggregazione d’imprese nel settore”, puntualizza Paolo Manca. Nelle prossime settimane la Giunta si riunirà per definire le linee programmatiche del prossimo quinquennio.