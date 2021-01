Impianti energetici virtuali: progetto di Sardegna Ricerche e Università di Cagliari

Saranno presentati giovedì 28 gennaio nel corso di un seminario online i risultati del progetto cluster VirtualEnergy - Sviluppo di sistemi per l'aggregazione, il coordinamento e l'ottimizzazione di un Virtual Power Plant, promosso da Sardegna Ricerche e condotto dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari (DIEE), con il coinvolgimento di tredici aziende del territorio.

La crescente disponibilità di impianti a energia rinnovabile, la possibilità di gestire a distanza i carichi elettrici domestici e industriali, la diffusione di tecnologie cloud e IoT, (Internet of Things), creano grandi opportunità per lo sviluppo di tecnologie per la gestione di “impianti energetici virtuali” (VPP - Virtual Power Plant) ovvero l’aggregazione e il coordinamento su larga scala della produzione e del consumo di energia elettrica. Il progetto VirtualEnergy si colloca in tale contesto e riguarda lo sviluppo di un Virtual Power Plant costituito da risorse energetiche distribuite (DER - Distributed Energy Resources) mediante sistemi basati su cloud e IoT.

Il programma prevede gli interventi e le relazioni di Maurizio Murroni (responsabile scientifico), Gianluca Fadda ed Emilio Ghiani (DIEE), Daniela Cossu (Sardegna Ricerche) e dei rappresentanti di alcune delle aziende del cluster: Massimo Lai (EnerMed), Renato Marica (Oil&Sun) e Marco De Luca (Abirk).VirtualEnergy è uno dei 35 progetti promossi da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-down" e finanziati grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione".





Gianluca Fadda (email: gianluca.fadda@unica.it). L'incontro si svolgerà online sulla piattaforma Microsoft Teams dalle 11:30 alle 13:00. Il programma dell’evento e la scheda del progetto, con gli stati d’avanzamento e l’elenco delle imprese coinvolte, sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche ( www.sardegnaricerche.it ). Per informazioni e per registrarsi ci si può rivolgere a(email: gianluca.fadda@unica.it).