Alghero: strade colabrodo - Occorrono interventi radicali

Nelle ultime settimane si sono diffuse a macchia d’olio diverse buche su più punti del manto stradale algherese. In diversi tratti di alcune vie, anche principali, si ravvisano delle buche talmente grandi da poter essere scambiate per dei crateri formati dalla caduta di meteoriti.





La precarietà strutturale non risparmia nessun quartiere: da via Don Minzoni a via Costa o viale Primo Maggio per arrivare fino all’ingresso di Fertilia e anche a qualche strada di Maristella. Una distribuzione di disagi "democratica" per evitare che qualcuno si senta escluso. Una situazione critica indubbiamente favorita dal maltempo e dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche che hanno reso le strade urbane ed extraurbane una gigantesca gruviera.





Tra l'altro la stessa continuità delle piogge ha impedito di fatto interventi di ripristino del manto stradale come avvenuto nei pressi del Ruscello sul viale Mediterraneo tempestato da mesi da crepe stradali. Ma più che interventi tampone è ormai tempo di attivare una programmazione radicale per recuperare l'efficienza della rete stradale che indubbiamente avrà costi importanti.





Programmazione che potrà diventare esecutiva nel momento in cui tornerà il bel tempo e sarà possibile agire sulla rete stradale. L'attuale precarietà, non va sottovalutato, presenta problemi non secondari sul piano della sicurezza e della incolumità pubblica che evidentemente non possono essere trascurati. (p.t.)