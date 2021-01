Turismo religioso: presentato a Sassari il Cammino di Santa Barbara

Il Cammino Minerario di Santa Barbara del Nord Ovest fa parte di un progetto più complessivo, esteso a tutte le aree minerarie dismesse della Sardegna con lo scopo di creare un brand identitario del turismo lento minerario della Sardegna che, oltre al Cammino minerario di Santa Barbara già operativo nel Sulcis Iglesiente Arburese Guspinese, prevede la costruzione del Cammino minerario di Santa Barbara del Centro-Sud nell'Ogliastra Barbagia di Seulo Sarcidano e del Cammino minerario di Santa Barbara del Sud-Est nel Sarrabus Gerrei.





Dopo la presentazione sono intervenuti l'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, che ha promosso e coordinato l'incontro, il Sindaco di Sassari Nanni Campus, il Sindaco di Alghero Mario Conoci, il Sindaco di Olmedo Mario Antonio Fadda, il Sindaco di Putifigari Giacomo Contini, il Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e il rappresentante dell'Arcivescovo di Sassari Mons.





Saba, dichiarandosi unanimemente favorevoli alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa che darà avvio alla realizzazione del progetto. Mentre il Vescovo di Alghero-Bosa Mons. Morfino ha fatto pervenire la sua adesione al progetto, il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais è intervenuto in remoto dichiarando l’adesione e il pieno sostegno del progetto che aveva avuto modo di conoscere in precedenza.

Si tratta di un itinerario ad anello lungo i cammini storici della Nurra da percorrere a piedi in 11 tappe per una lunghezza complessiva di circa 200 km che include i siti dell’Argentiera, Canaglia, le miniere di Olmedo e quella di Cala Bona e le chiese dedicate alla Santa patrona dei minatori presenti in tante parti del territorio. La proposta prevede la costruzione di un itinerario storico, culturale, ambientale e religioso, con lo scopo di creare un prodotto turistico nuovo, fondato sulla valorizzazione integrata delle risorse locali e finalizzato ad estendere le stagioni dei flussi turistici del territorio e a promuovere la riconversione ecosostenibile della Sardegna.