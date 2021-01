Alghero: variante e via libera alla circonvallazione

L'operazione sta ora concentrandosi appunto sull'espianto degli alberi in previsione di un riposizionamento lungo le aiuole del tracciato che inizia dalla 127 bis e arriva alla strada per Villanova. La variante urbanistica approvata ieri dal Consiglio comunale con i soli voti della maggioranza riguarda l'azienda di manufatti in cemento “Brundu” che ha la sua sede nel tracciato interessato dalla Circonvallazione, in località Carrabuffas. L'impresa sta già smobilitando con destinazione Galboneddu, in quel terreno che ora, con l'adozione della variante di ieri, ottiene la destinazione urbanistica specifica per il proseguo dell'attività.





“Un atto indispensabile per chiudere definitivamente la fase amministrativa, mentre l'opera sta entrando nel vivo. L'area di Carrabuffas sarà quindi libera senza far rallentare i lavori della circonvallazione, un opera di forte valenza sulla mobilità urbana – spiega l'Assessore all'Urbanistica Emiliano Piras”.





I lavori della Circonvallazione, aggiudicati dall'impresa Angius di Sassari per un valore complessivo di 10,5 milioni di euro, arriveranno quindi nella zona di Carrabuffas, dove sorgerà la prima delle cinque rotatorie previste dal progetto, già libera dagli impianti. La prossima settimana, condizioni meteo permettendo, è previsto un sopralluogo del Sindaco Mario Conoci e dell'Assesore Antonello Peru nel cantiere dove sono in corso i lavori di espianto degli alberi.





L'opera pubblica tra le più importanti della città sta ingranando la marcia, dopo fasi di cantiere dedicate alla preparazione, per lo sviluppo delle opere che dureranno 810 giorni. L'opera sarà collegata alla 4 corsie Alghero – Sassari, per la cui realizzazione il Sindaco Mario Conoci, facendosi portavoce della volontà del Consiglio Comunale di Alghero, ha chiesto di giungere alla nomina del Commissario con una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, al Ministro per le Infrastrutture De Micheli e al Presidente della Regione Solinas.





Attività proseguita dal primo cittadino anche con i riferimenti in Regione, in relazione al Decreto Legge del 16 luglio 2020 – Decreto Semplificazione -convertito in legge n.120/2020, a cui corrisponde il quadro operativo dell’opera pubblica a 4 corsie.

Con l'adozione del Consiglio Comunale della variante urbanistica al P.R.G. dell'area in località Galboneddu, da zona omogenea E2 a zona D2 l'Amministrazione chiude la serie di provvedimenti amministrativi correlati alla realizzazione della Circonvallazione della città. Il progetto di costruzione dell’infrastruttura tanto attesa, dopo la fase successiva alla firma del contratto avvenuta nei mesi scorsi, sta interessando tutte le parti in cui sono presenti i circa 650 ulivi da espiantare.