Il Brotzu scoppia: interrogazione dei Progressisti in consiglio regionale

Reparti pieni, arrivi in pronto soccorso continui, mancanza di spazi, pazienti sistemati su posti letto volanti. «Ortopedia al Brotzu è al collasso: una situazione prevedibile e annunciata», sottolineano i Progressisti in Consiglio regionale, «che avevamo ipotizzato già a fine ottobre, quando la Regione decise la destinazione a Covid hospital di diverse strutture senza ragionare adeguatamente sulla destinazione dei pazienti di altri reparti. Già in quella occasione Ortopedia andò in grave difficoltà per l'arrivo di persone che necessitavano di assistenza da altri ospedali».





Le notizie che arrivano dal Brotzu confermano le previsioni: «Con il Santissima Trinità e il Marino destinati al Covid, insieme al Binaghi, tutta l'area metropolitana di Cagliari fa capo a due ospedali (Brotzu, appunto, e Policlinico): era logico che i reparti che ricevono più pazienti, come ortopedia, sarebbero andati in difficoltà con tutte le ripercussioni del caso per l'assistenza, nonostante l'impegno del personale medico e infermieristico».





«Questa situazione non può più essere considerata un'emergenza e dovremo farci i conti per diversi mesi», continuano i Progressisti, che presenteranno una nuova interrogazione in Consiglio regionale: «Diventa fondamentale rivedere l'organizzazione dei reparti di ortopedia e traumatologia su tutto il territorio, per evitare il sovraccarico del Brotzu e prestare la migliore assistenza ai pazienti».