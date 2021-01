"DADDY COOL" è il nuovo singolo di Don Naïve! - Il video clip girato sulle spiagge della Sardegna

Don Naïve è un produttore e rapper italiano un tempo conosciuto come “El Don” nel panorama hip hop underground.

Membro del collettivo L.C.C. Familia, affiliato al gruppo storico italiano La Fossa, ed ex componente storico del collettivo di producers e rappers Blue Era Ent., che è stata la crew rappresentativa del G-Funk italiano nel mondo negli anni 2000.

Nel 2016 fonda il gruppo Be Side, coi quali produce due album. Nel 2018 intraprende

la carriera solista cambiando nome in Don Naïve: da questa svolta artistica nascono i singoli Mindblow, Royal Blue e Non Dire di No.

Nel 2020 pubblica il suo primo Ep solista come Don Naïve, intitolato Ego Mixtape, e prende parte anche al nuovo progetto di DJ Jad, che ha prodotto il rmx del brano "Re senza corona", registrato a distanza da 9 rapper sardi durante il periodo di quarantena a seguito dell’emergenza Covid-19.

L'estate 2020 vede l'uscita del suo caldissimo singolo Mamacita (che ha ormai superato i 100k streaming su Spotify). Un brano reggaeton, con vaghe sfumature pop molto solare, in chiave romance, che parla di mare, spiaggia ed invoglia a ballare, accompagnato anche dal freschissimo videoclip girato nelle più belle e famose spiagge della Sardegna.

Daddy Cool è il nuovo singolo di Don Naïve (prodotto da Ghimora) con TRB rec di Andrea Tognassi.

L'artista con toni ironici racconta se stesso e gli stereotipi sui rapper contemporanei in un mondo - quello della musica hip hop - ancora troppo incentrato sul sessismo e sull'ostentazione della ricchezza.