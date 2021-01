Nursing Up Sassari: utilizzare correttamente le graduatorie infermieri

La segreteria provinciale del Nursing Up rappresentata da Andrea Farris si rivolge al Prefetto, all'assessore alla Sanità, al commissario dell'Ats, dell'Aou e ai servizi del personale, a proposito dell'utilizzo reciproco delle graduatorie infermieri.

"Considerato che con la determina 95 del 13 Gennaio - scrive il sindacato - il servizio risorse umane Ats diretto dal dott. Biagini ha deliberato l’assunzione per la Assl di Sassari di 14 Infermieri. Accertato che il 4 Novembre i Commissari dell’Ats Sardegna e dell’Aou di Sassari si accordano affinché ci sia una reciprocità nell’utilizzo delle graduatorie Ats per le chiamate di Infermieri e Oss, dando cosi la possibilità ai candidati chiamati di poter scegliere la propria destinazione fra un ventaglio di destinazioni che oltre a comprendere le Assl di competenza Ats avrebbe compreso da novembre 2020 anche Aou di Sassari.





Ma questi accordi sono stati disattesi sistematicamente nelle ultime settimane.Farris rileva poi che "Nella Determina Ats n° 95 del 13 Gennaio ’21 sono state chiamate n° 4 infermiere attualmente in forza all’Aou di Sassari e tutte formate per reparti Covid e reparti intensivi". Il Nursing Up chiede quindi l'intervento dei riferimenti istituzionali ai quali si rivolge "affinché gli accordi stipulati vengano rispettati e i contratti che Assl di Sassari si presta a far firmare alle 4 Infermiere attualmente Aou vengano trasferiti al servizio risorse umane dell’Aou di Sassari, questo per evitare un continuo e reciproco travaso di personale da un’azienda all’altra senza una logica utile e comprensibile.





Questo continuo modus operandi non fa altro che sprecare risorse umane formate là dove necessitano e depauperare - conclude il sindacato - già l’esiguo capitale infermieristico attualmente in forza all’Aou di Sassari che ricordiamo è Hub per Il Centro-Nord Sardegna oltre che per emergenza -urgenza e altre specialità chirurgiche anche per la Pandemia da Sars-Cov-2".