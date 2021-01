Alghero: un locale per la stazione radio della Protezione Civile

Cresce la capacità operativa della Protezione Civile Comunale, protagonista con straordinaria efficacia nelle emergenze sanitarie e nella salvaguardia del territorio. L’attività sarà d’ora in avanti arricchita dalla realizzazione di una di una stazione radio fissa nell’ambito del sistema di comunicazione della Regione Sardegna.





La realizzazione dell’opera sarà a cura e con spese a carico del Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi infrastrutture e reti della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione.L’importante integrazione al sistema di prevenzione è stata resa possibile grazie all’adesione del Comune di Alghero al programma regionale “POR FESR 2014- 2020, Asse V "Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi".





L’attivazione della stazione radio è stata perfezionata il 14 gennaio scorso con la convenzione con l'Amministrazione Regionale sottoscritta a Cagliari dal Sindaco Mario Conoci. “La Regione con il suo Assessore Lampis si sta dimostrando sensibile alle tematiche della Protezione Civile – commenta così l’Assessore Andrea Montis - gli strumenti di comunicazione diventano quanto mai indispensabili alla luce degli eventi calamitosi che sempre più frequentemente ci troviamo a vivere, Alghero può vantare, tra l'altro, diverse associazioni di protezione civile con specificità nel campo delle comunicazioni radio che potranno, in questo modo, render ancora più adeguato il proprio servizio alla comunità".





L'amministrazione si impegna ad individuare e rendere disponibile un locale idoneo ad ospitare la stazione radio fissa presso la sede del Centro Operativo Comunale (COC) ubicata nella Casa Comunale, a fornire supporto per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori in armonia con le vigenti norme urbanistico-edilizie, a garantire l’accesso al locale al personale, anche di Ditte esterne, indicato dalla Regione per l’effettuazione delle attività di installazione e manutenzione.