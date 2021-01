Alghero: nuova modulistica per contributi e patrocinio - Semplificazione a Palazzo

Approvate e pubblicate quindi le nuove tipologie di da utilizzare per le richieste di concessione di patrocinio gratuito e di contributi, vantaggi economici, beni in comodato o altri servizi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative. Tali moduli, reperibili nella sezione “Modulistica” del sito Internet del Comune di Alghero, saranno gli unici utilizzabili per tutte le istanze da inoltrare all’Amministrazione Comunale e alla Fondazione Alghero.





Le richieste dovranno essere indirizzate agli uffici competenti esclusivamente per il tramite del Protocollo generale del Comune di Alghero, mediante consegna a mano presso la sede dell’ufficio, in via Cagliari n°2, o tramite posta elettronica all’indirizzo:Le istanze trasmesse con modalità differenti non saranno prese in considerazione. Una semplificazione che l’Assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi “ritiene utile allo snellimento dei rapporti diretti e per distinguere per quali iniziative ci si limiti a chiedere il solo patrocinio gratuito e per quali, invece, oltre al patrocinio, vengano richiesti contributi economici.

Riteniamo sia utile, in questo senso, razionalizzare e rendere efficace il rapporto con le Associazioni culturali e con le realtà che interagiscono con l’Amministrazione e con la Fondazione”. Si va quindi verso un coordinamento tra Servizi comunali e la Fondazione stessa nella gestione delle proposte provenienti dall’associazionismo locale, per raggiungere un adeguato livello di condivisione delle scelte che di volta in volta verranno effettuate e della verifica della rispondenza alle linee di indirizzo dell’Amministrazione.

Il programma il riordino del grande lavoro di proposta da parte del mondo associativo culturale locale e la relativa ed eventuale consecutività della richiesta di contributi si concretizza con la semplificazione delle procedure. Nuova modulistica, trasparenza, gestione più efficiente e coordinata: sono i criteri che caratterizzano il programma della Giunta che attraverso il riassetto delle procedure vuole mettere a sistema e rendere efficace sia l’azione in ambito culturale e degli eventi, sia l’impegno delle risorse dell’Amministrazione e della Fondazione Alghero.