Non ti scordar di me va in vacanza: martedì alle 22 su Alghero Channel

Il fortunato rotocalco ideato e condotto da Raniero Selva conclude il suo ciclo di 12 puntate con l'ultimo appuntamento della sua prima stagione: Martedì 20 Gennaio alle ore 22 su AlgheroChannel.it, sulla pagina Facebook AlgheroChannel, Olbiatv notizie e visibile anche sulle smart tv.

“Abbiamo registrato un gradevole apprezzamento da più parti per questo programma - dice Fausto Farinelli editore del format - e sulla spinta dell’entusiasmo abbiamo deciso di realizzare la 2° stagione con altre 12 puntate che andranno in onda da Marzo 2021. Inoltre la prima stagione di 12 puntate andrà in onda anche sull’emittente locale Catalan TV.





E' evidente - aggiunge - che senza i nostri inserzionisti : San Giuliano, Hitabita, sarda Pellet, ACI, supermercati VIVO e Panetterie Oggiano ,non avremmo potuto affrontare una esperienza ricca di contenuti che ci ha consentito di conoscere e apprezzare aspetti della nostra città che non sempre hanno avuto quei riconoscimenti che meritavano"





Per l'ultimo appuntamento è prevista la presenza di Chiara Murru per la poesia, dello scienziato Davide Giusti , del giornalista: Nicola Nieddu, Paolo Zicconi per la musica e infine il saluto di Raniero Selva che ha ideato e condotto l'intero ciclo di puntate con il montaggio di Paolo Calaresu.