Sassari: precisazioni del Presidente dell'Ordine degli infermieri

Aggiungiamo inoltre che l’AOU, in attesa che l’assessorato alla Sanità conceda l'autorizzazione, ha dato la propria disponibilità alla vaccinazione degli studenti delle professioni sanitarie e degli infermieri libero professionisti, una volta che questa sarà arrivata". "Ribadiamo, infatti, - prosegue il presidente Gianluca Chelo - che la gestione delle vaccinazioni a livello territoriale deve essere trasparente e conosciuta. Su chi è stato vaccinato occorre che chi ha il dovere di vigilare lo faccia e rassicuri i cittadini.





Come occorre che siano pubblici anche i calendari delle prossime settimane perché, oltre a vaccinare i sanitari e gli anziani, vanno vaccinati anche gli studenti della facoltà di medicina e corsi di laurea delle professioni sanitarie che svolgono attività nei reparti o in ambiti sanitari per i tirocini. Tra questi aggiungiamo anche gli infermieri libero professionisti, che entrano quotidianamente nelle case degli utenti. Confidiamo che la Regione tenga conto anche di loro e vigili su ciò che sta avvenendo nei territori.”

In relazione a quanto apparso oggi sulla stampa locale, sulla questione delle vaccinazioni, il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sassari, Gianluca Chelo, chiarisce che "in nessun caso è mai stata mossa una critica nei confronti della AOU Sassari, anzi, intendiamo precisare che l’azienda si è dimostrata veloce e celere nel somministrare il vaccino a tutti i dipendenti, oltre a quelli delle ditte esternalizzare in appalto, diventando da esempio sul piano regionale.