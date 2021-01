Sassari: vaccinati tutti gli operatori di "Matida"

Grazie alla vaccinazione la nostra struttura verrà adesso messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere nuovi ospiti: da oggi questa RSA smette di essere un ambiente a rischio per affermarsi al contrario come uno dei luoghi più sicuri di tutta la provincia».

Il previsto richiamo vaccinale è fissato per tutti il prossimo 6 febbraio. Per il direttore Alessandro Mameli quello odierno è un momento a lungo atteso «che premia gli sforzi di tutto il personale – medici, oss, infermieri, fisioterapisti, psicologo, addetti alle pulizie e alle cucine – che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute dei nostri assistiti.