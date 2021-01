"Si" agli insetti a tavola ma torna il "no" per il casu marzu

In particolare EFSA ha autorizzato il consumo dell’insetto TARMA DELLA FARINA e suoi derivati. I vermi vengono dichiarati fonte di proteine utili per l’alimentazione ed in Europa le richieste per l’immissione in commercio giungono sempre più numerose. “ Bisogna bloccare questo consumo che non rientra negli usi e tradizione Sarde e Italiane” commenta a caldo Tore Piana, Presidente del Centro Studi Agricoli con sede in Sardegna. A maggior ragione non capiamo perché contestualmente si dichiari il divieto alla produzione e al consumo in Sardegna del “ CASU MARZU” consumato da sempre dai Sardi.





Le Istituzioni Italiane e quelle della Sardegna, devono opporsi all’introduzione di questo tipo di alimento a base di insetti. In Sardegna in particolare, le produzioni AgroAlimentari sono eccellenze invidiate da tutto il mondo e per questa ragione devono essere maggiormente protette e incentivate per l’alimentazione umana. Espettiamo una forte presa di posizione contraria, da parte delle Istituzioni Italiane e Sarde, e dai rappresentanti della politica sarda perchè facciano sentire ora la loro voce".

In data 13 Gennaio 2021 sul sito dell’EFSA ( Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) è stata pubblicata la valutazione favorevole per l’utilizzo di alimenti composti da Insetti o loro derivati. Le valutazioni EFSA sono una tappa necessaria per la regolamentazione sul consumo di nuovi alimenti a supporto degli Enti europei e Italiani che autorizzano gli insetti e loro derivati nel mercato Europeo e Nazionale.