Attualità Sassari: utenti sotto la pioggia per i servizi postali

I consiglieri comunali Manuel Alivesi, Sebastiano Toschi Pilo e Lucio Carta, in relazione all’erogazione del servizi di Poste Italiane S.p.A. in tutto il territorio del Comune di Sassari si chiede all’Azienda responsabile del servizio di voler adottare gli opportuni provvedimenti affinche possano essere garantite le condizioni minime di sicurezza e minimo confort all’utenza costretta a dover sostenere per ore in fila, in attesa dell’erogazione dei vari servizi postali, il proprio turno sotto le intemperie: freddo, vento e pioggia nei mesi invernali e caldo e sole feroce nel periodo estivo.



In tutti i vari Uffici disseminati per il vasto territorio del Comune di Sassari si assiste infatti allo spettacolo di lunghe file, per lo piu sostenute da persone anziane, costrette per ore ad attendere il loro turno. Comprendiamo che Poste Italiane debba, giustamente, garantire e far rispettare le costrizioni delle stringenti normative anti-covid, ma riteniamo altrettanto giusto che si comprenda che le lunghe attese, con esposizione a tutte le varie intemperie, finiscono per rappresentare un grave disagio ed in alcuni casi anche un vero e proprio disservizio per l’intera comunità.



A tale proposito si chiede che l’amministrazione di Poste Italiane voglia provvedere almeno alla installazione di adeguate pensiline che possano costituire un riparo per l’utenza in attesa del proprio turno. Con sorpresa apprendiamo inoltre- proseguono Alivesi, Toschi Pilo e Carta, della stizzita replica del rappresentante di Poste Italiane in merito alla vicenda della mancanza dei servizi postali nella Borgata di Palmadula, disservizio segnalato anche dallo stesso Primo Cittadino di Sassari nell’ultimo consiglio Comunale. Sorprende, non poco, il tentativo maldestro di rimpallo di responsabilità che si vuole rovesciare sull’Amministrazione Comunale che sollecita, ed il Gruppo Noi per Sassari sostiene il Sindaco in tale sollecitazione, Poste Italiane deve rompere gli indugi e garantire tempestivamente l’erogazione dei servizi postali attraverso l’ausilio del citato “camper delle Poste” che pare che eroghi gli stessi servizi a “singhiozzo”.



Auspichiamo quindi che Poste Italiane S.p.A. – Sassari, voglia accogliere la proposta di intervento di “Noi per Sassari” in modo tale da garantire ai Cittadini Sassaresi di poter accedere a tutti i servizi postali senza i vari disagi segnalati da piu parti. Auspichiamo inoltre che i responsabili del servizio del territorio di Sassari - concludono i 3 consiglieri - vogliano mettere da parte sterili provocazioni ed inutili cincischiamenti e garantire la tempestiva e corretta erogazione di tutti i servizi postali nella Borgata di Palmadula attraverso l’ausilio del già citato ed oramai famoso “camper delle Poste”."