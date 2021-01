L'Unione del Coros parteciperà al progetto nazionale contro le diseguaglianze

Con giunta telematica del 14.01.2021, è stato approvato il protocollo d'intesa per partecipare all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni denominato "Educare in comune".



L’avviso, promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come obiettivo quello di consentire agli enti locali di realizzare progetti atti a contrastare le disuguaglianze e i divari che sono alla base della poverta` educativa la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 marzo.





Gli effetti sull’economia e la chiusura di molti servizi a causa della pandemia hanno infatti inciso pesantemente su bambini e adolescenti ed in particolare sul loro benessere psico-fisico, sull’apprendimento e sul loro sviluppo. Il dipartimento per le politiche della famiglia propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunita` educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunita` nei quali le persone di minore eta` e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento.





Con la delibera approvata lo scorso giovedì l’Unione parteciperà al bando nazionale per conto dei comuni che decideranno di aderire al protocollo di intesa insieme ad eventuali altri soggetti pubblici o privati. A seguito dell’eventuale finanziamento di una o più proposte progettuali (il massimo consentito dall’avviso è di tre proposte riferite alle tre aree tematiche presenti), i Comuni aderenti formalizzeranno la delegazione tecnico-amministrativa specifica a favore dell’Unione del Coros, per il tempo necessario alla realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati.





Il Presidente dell’Unione dei comuni del Coros e sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu è convinto della bontà dell’iniziativa: “In Italia Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 619 mila con un’incidenza dell’9,7% sul totale. E’ chiaro che la povertà economica comporti altri effetti negativi come l’esclusione sociale.





Con l’opportunità offerta dal questo avviso pubblico vogliamo redigere dei progetti atti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale tra i minori più svantaggiati in particolare i minori che vivono in contesti familiari vulnerabili e fragili”.