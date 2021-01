Sassari: alle 15 consiglio comunale

All’ordine del giorno sono presenti i seguenti argomenti: Mozione del consigliere Andria su “Sostegno alle azioni che il Presidente Solinas, la Giunta e il Consiglio regionale della Sardegna stanno intraprendendo per respingere il piano dell’attuale governo (Cnapi) che individua anche la nostra isola come idonea al Deposito unico dei rifiuti nucleari".





Ordine del giorno dei consiglieri Manca, Rizzu, della consigliera De Martis e del consigliere Demurtas su "Deposito scorie nucleari – Indisponibilità del territorio del Comune di Sassari e contrarietà all'utilizzo del porto di Porto Torres quale collegamento portuale"; Ordine del giorno del Consigliere Luisi su "Deposito scorie nucleari in Sardegna".

I lavori del Consiglio comunale si svolgeranno, giovedì 14 gennaio, alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. Sarà possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it mentre non sarà possibile essere presenti in Municipio.