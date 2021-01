Alghero: fine settimana all'Ipia per l'Open Days

L’Istituto Professionale Industria e Artigianato, offre ai futuri studenti solide competenze di base e una elevata professionalità, sia nel suo indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, sia nell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, offerta unica nel nostro territorio e più che mai indispensabile in un momento storico in cui la cura della salute, della persona e delle relazioni umane è fortemente di attualità, Inoltre, offre importanti occasioni di studio e approfondimento delle lingue straniere attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, meglio noti come alternanza scuola-lavoro, che consentono ai nostri studenti viaggi a Malta per studiare l’inglese e lavorare in alcune realtà economiche e sociali del territorio, e periodi di vacanza-studio a Cambridge o Oxford, soggiornando in famiglie inglesi ospitanti.





, o chiamando al numero 3661885515. Una novità che riguarda quest’anno scolastico è l’attivazione del corso per la preparazione al conseguimento della certificazione Cambridge Pet. L’Istituto IPIA, inoltre, offre numerosi progetti educativi, culturali e di inclusione, ed è costantemente in contatto con le realtà produttive del nostro territorio. Non resta altro che recarsi nella sede di Via Luigi Nono per poter vedere di persona gli ampi e attrezzati laboratori per tutte le discipline previste dall’offerta formativa. In conformità con i protocolli Covid-19 vigenti, le visite dovranno essere prenotate scrivendo all’indirizzo email: orientamentoipia@ iisalghero.it o chiamando al numero 3661885515.

Venerdì 15 e sabato 16 gennaio, dalle 16 alle 19, la sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero in Via Luigi Nono, aprirà le sue porte ad alunni e genitori per una due giorni di “Open Days”. Lo storico Istituto Professionale di Alghero offrirà il suo supporto e mostrerà i suoi spazi ai ragazzi e alle loro famiglie che quest’anno concludono il ciclo di studio della scuola media e che, entro il 25 gennaio gennaio, dovranno formalizzare l’iscrizione negli istituti superiori cittadini in cui decideranno di proseguire il proprio percorso scolastico.