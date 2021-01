Prevenzione e contrasto al disagio giovanile: iniziativa dell'Unicef - C'è il Comune di Carbonia

L'associazione annuncia l'evento conclusivo online del Progetto Neet Equity che si terrà il 13 gennaio 2021 – ore 10.30 /13.00 ,Webinar in diretta streaming su www.unicef.it/neetequity

Il progetto NEET Equity del Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio civile universale nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, intende migliorare la capacità di un territorio di fare sistema nel costruire politiche attive partecipate a favore dell’inclusione dei giovani NEET, partendo dal coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze.





Partecipano: Carmela Pace, Presidente Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus; Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale del Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport; Adriana Ciampa, Dirigente Divisione IV “Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali.





Politiche per l'infanzia e l'adolescenza”, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alfredo Ferrante, Dirigente coordinatore del Servizio “Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie” dell’Ufficio “Politiche della Famiglia”, Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Federico Scriva, Segreteria Tecnica del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione;





Alessandra Clemente, Assessore alle Politiche Giovanili, Creatività e Innovazione Comune di Napoli; Paola Massidda e Loredana La Barbera, Sindaco e Assessore Politiche Sociali e Giovanili Comune di Carbonia; Eva Degl'Innocenti, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MarTA; Gabriella Ficocelli, Assessora Politiche Sociali e Giovanili Comune di Taranto; Anna Riatti, coordinatrice del Programma UNICEF-ECARO per i minorenni migranti e rifugiati in Italia; I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato ai LUP4.0 (Laboratori Urbani Partecipati) e presenteranno i loro progetti. Moderano e concludono: Andrea Iacomini, portavoce del Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus e Virginia Meo, coordinatrice nazionale UNICEF del progetto NEET Equity.