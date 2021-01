Alghero: l'opposione chiede lo screening della popolazione scolastica

“Se si vogliono realmente ridurre i rischi di diffusione del contagio non è più rinviabile uno screening della popolazione scolastica. Infatti, le lezioni sono appena riprese e già abbiamo classi in isolamento. Numerosi altri comuni, tra cui Porto Torres, Arzachena, Olmedo, Ittiri, Villanova Monteleone, Castelsardo e altri, hanno per tempo avviato una campagna di test rapidi agli alunni, al personale docente e al personale non docente prima del rientro, in modo da prevenire i contagi all’interno delle scuole.





Alghero, invece, come al solito è ferma al palo, con il sindaco e l’Amministrazione che come consuetudine restano immobili. Ricordiamo che è nelle facoltà dei comuni favorire e far somministrare i test rapidi, mentre l’ATS si attiverebbe per i test molecolari solo per eventuali risultanze positive ai test rapidi.





Come già chiesto e richiesto, pertanto, ancora una volta con forza chiediamo al sindaco e all’Assessora competente di smetterla di tentennare e di attivarsi al più presto per far partire una campagna di tracciamento nelle scuole di Alghero in modo da ridurre la diffusione del virus e in modo da permettere uno svolgimento delle lezioni sereno e non ‘a singhiozzo’.”Così in una nota Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras ,Valdo Di Nolfo ,Beniamino Pirisi, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, tutta l'opposizione nel consiglio comunale di Alghero.