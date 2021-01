Vaccinare gli specializzandi: "Non sono operatori di serie B"

Lo sostiene in una nota il consigliere regionale dei Progressisti , Francesco Agus , che aggiunge : " Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità si impegnino in questa direzione: in questi mesi difficilissimi si è chiesto ai giovani medici di operare in corsia per fare fronte all'emergenza vissuta negli ospedali sardi e ora li si tiene ai margini della campagna di vaccinazione, esponendoli al rischio di contagio.





Nelle bozze di piano – dove giustamente sono inseriti le lavoratrici e i lavoratori che a vario titolo sono impegnati nelle strutture sanitarie pubbliche – non è chiaro dove siano ricompresi gli specializzandi. Altre regioni hanno già definito un piano preciso, che include i medici specializzandi. È necessario che anche la Sardegna superi questo stallo: le aziende ospedaliere universitarie sono disponibili e attendono solo chiarezza da parte della Regione.





Durante questa legislatura abbiamo approvato una legge da noi fortemente voluta che valorizza il lavoro di questa categoria, con l'obiettivo di formare e poi tenere nei nostri ospedali i giovani medici che si sono specializzati qui: non c'è motivo per cui ora li si consideri operatori di serie B".

"Il Covid-19 non guarda età o tipo di contratto, gli specializzandi impegnati in prima linea contro il virus devono essere inseriti nel piano di vaccinazioni che riguarda gli operatori del mondo sanitario con una calendarizzazione ufficiale e trasparente".