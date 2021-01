Parte oggi a Cagliari la campagna di prevenzione "Stai Bene" - Iniziativa di Scientology

Mentre il virus con tutte le sue varianti continua a imperversare mietendo vittime in tutto il mondo, dalla comunità scientifica si continua a ribadire che il virus si propaga attraverso i contatti tra le persone, da qui la necessità di usare il massimo delle misure di prevenzione attraverso l’uso corretto delle mascherine, curando al massimo l’igiene delle mani e il distanziamento sociale. È importante, quindi, conoscere come proteggere se stessi e gli altri per mantenersi in buona salute seguendo alcuni semplici accorgimenti.





Parte da questa necessità di informazione preventiva, semplice e capillare, la campagna “Stai Bene” che i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna intraprenderanno a partire da lunedì 11 gennaio negli esercizi commerciali di Cagliari. “Stai Bene” (in inglese Stay Well) è una iniziativa della Chiesa di Scientology Internazionale composta da materiali video a disposizione on line sul sito www.scientology.staibene.it e da libretti distribuiti gratuitamente nei locali pubblici, farmacie, studi medici ed esercizi commerciali.





Ispirata dalle parole del fondatore L. Ron Hubbard “Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura”, tale campagna ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui temi fondamentali della prevenzione da malattie e contagi, fornire informazioni su come i virus e i batteri si diffondono e dispensare consigli sulle azioni e abitudini igieniche che occorre tenere per rimanere in buona salute e combattere la diffusione di malattie infettive. Le iniziative proseguiranno anche nelle prossime settimane con lo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di esercizi commerciali e cittadini.





Sia i materiali video che i libretti si possono vedere e ricevere gratuitamente presso la sede della Chiesa di Scientology in via del Fangario 27 a Cagliari.