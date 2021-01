Sanità Oristano in confusione: troppa discrezionalità per i vaccini - Denuncia di FSI-USAE

La sindacalista prosegue: "Gli stessi Medici di Base ne avevano richiesto la somministrazione, cosa che è avvenuta in data di ieri sabato 09 gennaio, dove in un comunicato viene stilato un elenco ospedaliero ed uno territoriale, peccato che in quello territoriale compaiano: operatori e ospiti delle RSA, operatori della Casa di cura Madonna del Rimedio, medici del territorio, comprese guardie mediche, personale servizio igiene pubblica e team vaccinatori.





Mi chiedo - continua la Mura – dove siano stati collocati coloro i quali, gli Infermieri delle CDI, ogni giorno si recano a casa dei pazienti per assisterli in ambienti non protetti, sarebbe molto interessante che qualcuno ci desse delle spiegazioni in merito e, non una volta o due gli accessi, ma anche quotidiani, non vorremmo passasse il messaggio prima il medico poi gli infermieri.





Si fa una fatica immane a garantire i servizi territoriali - prosegue la nota di FSI-USAE - con le poche risorse a disposizione e i DPI sempre risicati, in più ci si deve trovare di fronte a queste scelte poco congrue e corrette e a dover mendicare un vaccino e, per non parlare di poter eseguire un tampone, in quanto gli infermieri del territorio si trovano in un limbo che a pochi interessa.





Beatrice Mura annuncia che metterà al corrente della situazione l'assessore regionale alla sanità Nieddu e sottolinea: "C'è un ordine di servizio fatto ad una infermiera del Pronto soccorso di Oristano durante le ore notturne per trasferire una paziente con codice rosso presso altra struttura senza la presenza della figura medica, atto grave e perseguibile.





Non sono più accettabili comportamenti irrispettosi verso chi, da quasi un anno si adopera con sacrificio e abnegazione, per far funzionare la macchina sanitaria in favore dei malati e, di chi si è trovato a dover combattere questo maledetto virus, saltando riposi, ferie, per senso di appartenenza al proprio luogo di lavoro e senso di responsabilità, non vogliono nessuna medaglia, ma solo rispetto non sono carne da macello".

Domande che si pone Beatrice Mura, segretaria del sindacato delle professioni sanitarie FSI-USAE che aggiunge: "I medici dichiarano caos e disorganizzazione, ma malcontento si riscontra nelle fila degli infermieri, tecnici di radiologia, laboratorio, prevenzione, fisioterapisti, ostetriche, oss, che a tutt’oggi si ritrovano a sentire varie campane discordi, poca chiarezza e trasparenza, mentre ci si dovrebbe attenere al piano vaccinale definito dall’ ARES per redigere quello della propria area di appartenenza."