Sassari: Open day online per il Convitto Nazionale Canopoleno

Un sistema che inizia dalla scuola primaria, passa per la secondaria di primo grado che può contare sull’indirizzo musicale con quattro strumenti: chitarra, oboe, pianoforte e violino, giungendo fino ai quattro licei. Un unicum sotto il profilo didattico e formativo del quale fanno parte il semiconvitto dedicato nel pomeriggio allo studio e alla formazione dei ragazzi di primaria e secondaria di primo grado e, il Convitto residenziale, che ospita gli alunni che giungono da numerosi centri dell'Isola e il Campus dei licei. La formazione superiore, invece, si articola in Liceo Classico tradizionale, Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico Sportivo e Liceo Scientifico internazionale con opzione cinese.





Il Liceo Classico Statale annesso al Convitto Nazionale “Canopoleno” nasce nel lontano 1611 e si presenta oggi come erede di una delle più antiche istituzioni della Sardegna di istruzione pubblica. Nel solco della tradizione, il nucleo disciplinare caratterizzante è costituito dagli studi letterari e umanistici. Il Liceo Classico Europeo è un corso di studi di eccellenza, la cui peculiarità è quella di promuovere nei giovani una dimensione europea e di favorire l'acquisizione di competenze culturali forti spendibili in ambito comunitario.





Il Liceo Scientifico Sportivo si inserisce strutturalmente nel curricolo del liceo scientifico ed è volto all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle materie scientifiche, nonché dell'economia e del diritto.





Infine l'ultimo nato, il liceo scientifico internazionale ad indirizzo lingua cinese che propone all'interno del curricolo la lingua e lo spazio economico del futuro, un'apertura non di poco conto con un diploma collegato alle certificazioni che può diventare doppio perché riconosciuto dal ministero dell'istruzione cinese. La Cina, con i suoi numeri e il suo immenso mercato aprono prospettive da esplorare e da cogliere, un’ottima opportunità per studenti con lo sguardo curioso e lungimirante.









Non è semplice, in questo particolare periodo, far conoscere le offerte formative. Tuttavia, le difficoltà aguzzano l'ingegno e il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari si è adeguato con una opportuna presenza in rete organizzando, online, una serie di Open day dedicati ai genitori e agli allievi per le iscrizioni alla primaria, secondaria di primo grado e licei, in programma tra giovedì 14 e sabato 16 gennaio. Un Open day per spiegare e raccontare il sistema formativo del Canopoleno, condotto dal rettore/dirigente scolastico Stefano Manca, del quale fanno parte oltre mille alunni.