Alghero: riprendono le lezioni all’UTE - Castellini: "Sfida tecnologica accettata e vinta"

"La più straordinaria delle risposte date dai nostri Studenti della Terza Età ad un momento di grande criticità come quello che stiamo vivendo- sottolinea la presidente dell'Ute dottoressa Marisa Castellini - è stata quella di accettare la sfida posta in essere dal ricorso alla Didattica a Distanza , cambiamento che avrebbe messo in crisi tanti , ma non loro , i nostri studenti della Terza Età. Nel mettere in atto tutte le procedure necessarie e previste per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone.





L’Università si è avvalsa di quanto di meglio, in termini di tecnologie informatiche ed assistenza professionale, al fine di garantire, fin dal momento dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico 2020-2021, la ripresa delle lezioni. Sono state date indicazioni precise, affinché gli iscritti potessero avvalersi di quanto necessario per potersi collegare, a distanza, e seguire le Conferenze. Non è stato facile anche perché si è trattato di un confronto, quello con le tecnologie informatiche, con l’innovazione, non semplice per coloro che ne prendevano atto per la prima volta ma che ha ripagato la buona volontà e la capacità ad innovarsi e confrontarsi con il cambiamento posto in essere dalla critica situazione venutasi a creare.





Non sono tutti ad esserci riusciti perché non tutti sono in possesso di strumenti informatici o familiari che potessero supportarli ma ciò che è certo è che gli studenti della Terza Età hanno dimostrato con il loro comportamento come nella vita, nonostante le difficoltà, si debba guardare avanti.

Loro lo hanno fatto sempre mutuandoci grandi valori quelli con cui hanno contribuito a far migliorare e crescere la nostra società.





L’Università si occupa di dar risposte a tanti di loro, quelli che hanno trovato nell’impegno e nella partecipazione condivisa le ragioni per sentirsi ancora una risorsa della Società. Per render meno problematica la situazione che non consente ad alcuni di potersi collegare da casa per seguire le Conferenze, compatibilmente con le possibilità e le risorse a disposizione, cercheremo di fornire, a chi ne fosse sprovvisto, - conclude Marisa Castellini - gli strumenti necessari che consentiranno loro di seguire le Lezioni.





CALENDARIO LEZIONI

Martedì 12 Gennaio alle ore 16.30, in modalità D.A.D, la Professoressa Laura Viglietto, Docente di Storia e Filosofia terrà la seguente Conferenza:-“1970-2020: 50° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLE REGIONI”-

Giovedì 14 Gennaio alle ore 16.30, in modalità D.A.D, la Dottoressa Alessandra Derriu, Archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa. Scrittrice, terrà la Conferenza:-“ATTI CONTABILI E COSTUMI DELL’ALGHERO MEDIEVALE”- Martedì 19 Gennaio, alle ore 16.30, in modalità D.A.D, la Dottoressa Rita Caneo, Libera Professionista, Farmacista, terrà la Conferenza:-“CORONAVIRUS E VACCINI: TRA DUBBI E FATTI. FACCIAMO CHIAREZZA.”- Giovedì 21 gennaio alle ore 16.30, in modalità D.A.D, il Dottor Gian Luigi Pirovano, Psicologo, Pisicoterapeuta, terrà la Conferenza :-“LA PSICOLOGIA OGGI.