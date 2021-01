Non bastano le foto con i vaccinati: siamo ultimi in Italia

Per questo motivo chiediamo alla Regione che si adoperi per far sì che le vaccinazioni del personale sanitario procedano nel più breve tempo possibile e che poi si vada avanti con il resto delle vaccinazioni. Siamo davanti a una situazione drammatica e non ci si può fermare. Non bastano le foto accanto al personale vaccinato per dire che l'emergenza è finita. Si deve lavorare per garantire sicurezza a chi opera nel mondo della sanità e ai pazienti."

Lo sostiene in una nota Emanuele Cani, segretario del Pd sardo , che aggiunge "Constatiamo che la Sardegna è l'ultima regione d'Italia per numero di vaccinazioni svolte. Si tratta di un dato allarmante. Proprio le cronache riferite a quanto sta accadendo in alcune strutture ospedaliere, vedi il caso di Carbonia, ci parlano di crescita nei contagi anche all'interno delle strutture sanitarie.