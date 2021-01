Alghero: riscaldamento della scuola Grazia Deledda - Intervento in corso

L’impianto è particolarmente obsoleto e costituito da tubature in ferro, quindi in gran parte usurate. La sostituzione delle tubature viene eseguita quindi con l’esecuzione anche di opere murarie. L’impianto, molto datato, paga l'assenza di manutenzioni, con tutti le incognite che ne derivano in termini affidabilità; a questo si aggiunge anche il problema delle chiusure varie che hanno rallentato anche le tempistiche per il reperimento dei pezzi di ricambio e quindi l’operatività dell’impresa, che nonostante questo lavora a pieno ritmo.





“Capiamo le difficoltà e i disagi delle famiglie, ma stiamo facendo di tutto affinché la riparazione possa essere eseguita in tempi più brevi. Stiamo raddoppiando gli sforzi, tutti, per cui nel corso di questo pomeriggio i lavori in corso dovrebbero fornirci indicazioni più chiare circa la loro imminente ultimazione”, spiega l’Assessore alle Manutenzioni Antonello Peru.

Il Settore delle Manutenzioni del Comune di Alghero sta eseguendo le opere di ripristino della funzionalità dell’impianto di riscaldamento della scuola “Grazia Deledda” di via Tarragona. Gli operai della ditta incaricata stanno lavorando senza sosta per riparare la grossa perdita che si è verificata nelle diramazioni sotto il pavimento.