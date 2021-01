Alghero: tutti negativi gli ospiti del Centro Anziani di Fertilia

Dei due ricoverati, inoltre, un ospite è rientrato nella struttura in quanto negativizzato. Resta un paziente positivo ricoverato in lungodegenza nell’ospedale di Ittiri, al quale vanno gli auguri di pronta guarigione del Sindaco Mario Conoci e dell’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris. “Un aspetto che ci fa tirare un sospiro di sollievo ma che ci deve indurre a tenere alta la guardia nell’attesa dei vaccini anche per gli ospiti e gli operatori delle case di riposo algheresi”, commentano il Sindaco e l’Assessore.





Per i 51 anziani e per i 70 operatori del Centro, una tregua, quindi. “Siamo sicuri – aggiungono - che anche per quanto le vaccinazioni per le case di riposo, l’equipe dei sanitari di Alghero saprà intervenire con stessa celerità e prontezza che ha messo in atto nelle vaccinazioni appena eseguite per gli operatori del nostro ospedale”.

Il nuovo anno comincia con uno spiraglio beneaugurante, che giunge dagli ultimi dati sul contagio da Covid. Sono tutti negativi gli ospiti della struttura ospitata nell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia. Raggiunta quota zero tra gli ospiti, ma anche tra gli operatori.