Alghero: stasera "non ti scordar di me" - Prosegue il rotocalco su AlgheroChannel.it

Continua la programmazione con la 10° puntata di "non ti scordar di me" in onda in prima visione Martedì 5 Gennaio alle ore 22 su AlgheroChannel.it, sulla pagina Facebook AlgheroChannel, Olbiatv notizie e visibile anche sulle smart tv.

questi i contenuti:





La Poesia, Chiara Murru - L’artista Mario Nieddu- il parco: Mariano Mariani - il libro : Alessio Mura - La ricetta: Giovanni Fancello





Il programma è prodotto da media web channel e da San Giuliano. Non ti scordar di me è un programma ideato e condotto da Raniero Selva, le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu.





Non ti scordar di me è un racconto, uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero.

Un rotocalco, con lo scopo di lasciare una traccia significante su argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della cittadina Catalana.