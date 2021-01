Il personale sanitario che dipende dalle cooperative deve essere indennizzato

Gli incentivi sono riconosciuti in considerazione dell’aumentato carico di lavoro e della sua complessità, nonché dello spirito di sacrificio e della grande abnegazione e dedizione al lavoro dimostrata. "Ma non meno abnegazione e dedizione al lavoro ha dimostrato tutto il personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare integrata e che, pur operando per conto delle Aziende sanitarie, è però dipendente di cooperative sociali" rimarca Salvatore Corrias, primo firmatario dell’interrogazione.





"Riteniamo - aggiunge - che sia fortemente discriminatorio limitare gli indennizzi ai soli dipendenti del Sistema Sanitario Regionale come se il rischio di contagio fosse una loro prerogativa esclusiva e come se le incertezze dei primi tempi riguardo il da farsi, l’aumento del carico di lavoro e la sua complessità, non si fossero ripercossi su tutto il personale sanitario, indipendentemente dal contratto di lavoro di riferimento.





Chiediamo per questo all’Assessore Nieddu e al presidente Solinas di voler recuperare ulteriori risorse per riconoscere un indennizzo anche a tutti quei professionisti che, nonostante le difficoltà, hanno garantito con continuità le prestazioni sanitarie a domicilio, contribuendo in prima persona ad alleviare le sofferenze dei pazienti più fragili."

I Consiglieri regionali del PD hanno presentato una interrogazione nella quale sollecitano l’impegno dell’assessore alla Sanità "Lo scorso mese di settembre - affermano - la Regione Sardegna ha deliberato di destinare 14 milioni e ottocentomila euro di risorse, in gran parte di provenienza statale e appositamente trasferiti, per il riconoscimento di incentivi a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del Sistema Sanitario Regionale direttamente impiegato nell’attività di contrasto all’emergenza COVID-19.