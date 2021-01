L'Unione Sindacale di Base ricostruisce con amarezza il 2020 di Airitaly - E per il 2021: "iniziamo bene!"

Un anno drammatico per i lavoratori del trasporto aereo in tutto il mondo, tra i quali i lavoratori Airitaly si trovano ad essere tra i più colpiti. La traumatica messa in liquidazione dell’Azienda, appena 15 giorni prima dell’affacciarsi del Covid-19 in Italia, è stato uno schiaffo in faccia a molti lavoratori che in buona fede ci hanno creduto e un'amara conferma per i tanti altri che invece non avevano accettato un patto iniquo senza un progetto industriale serio. Sicuramente l’anno si chiude nell’assordante silenzio di qualsiasi autocritica doverosa su ciò che è accaduto in questa azienda negli ultimi tre anni, in particolare da parte di chi si era vantato a lungo di “sedersi ai tavoli”.





A fare cosa? Il 2020 è stato l’anno in cui finalmente il Tribunale di Tempio Pausania ha sbloccato i reintegri di tantissimi lavoratori, buon ultimo dopo un lungo calvario e i primi ed unici giudizi negativi. Poi si sono aggiunte anche le Corti di Appello di Cagliari e di Sassari, ma tutto questo avveniva con la flotta ormai a terra. Adesso il pensiero va agli ultimi 10 lavoratori che dopo 4 anni e mezzo vivono una beffa atroce con un ulteriore rinvio dopo l’arrivo di un nuovo giudice, una giustizia degna di un Paese che neanche Kafka avrebbe avuto la fantasia di immaginare.





Il 2020 è anche l’anno che ci ha portato via il nostro amico e compagno, il nostro fratello maggiore di tante battaglie, Franco, al quale non abbiamo potuto neanche dare un ultimo saluto. Senza Alessandro e Franco al nostro fianco c'è sempre l’eco di un vuoto profondo e incolmabile. Per i lavoratori Airitaly il 2021 non si preannuncia nel migliore dei modi. Mal consigliati dagli studi legali, i commissari abbandonano il tavolo della transazione sulla causa ferie, perdendo l’occasione di dare un segnale positivo ai propri dipendenti e obbligandoli un'altra volta a ricorrere ai giudici per far valere le proprie ragioni. USB è pronta a sostenere i propri iscritti nell’impugnazione dei diritti; deve essere chiaro che se ci costringerete a mettere in moto la macchina dei ricorsi andremo sino in fondo.





Fareste meglio a tornare ai tavoli. Soprattutto, nel 2021 - a fine giugno - finirà la cassaintegrazione di 10 mesi, mentre il grande investimento pubblico di ITA si prefigura come un piano a dir poco timido (e siamo gentili) e con una partenza lentissima, mentre il ministero dei trasporti sembra essersi eclissato. Degli eroici e roboanti proclami della regione Sardegna si sono perse le tracce, mentre la regione Lombardia si era persino astenuta dal farli. Oggi emerge che la stessa integrazione ai trattamenti del FSTA (che nonostante i ritardi comunque alla fine arriva) è a rischio a partire dalla primavera prossima se non ci sarà un intervento da parte del Governo, come da noi più volte segnalato, mettendo a rischio persino la magra consolazione del futuro reddito in Naspi.





La seconda ondata del Covid ha spento gli entusiasmi estivi e ci presenta il conto della seconda ondata per tutto il settore, con la “piccola” differenza che i dipendenti di Airitaly non hanno neanche un’Azienda alla quale aggrapparsi. Persone e famiglie su un binario morto, delle quali molte Istituzioni ignorerebbero ben volentieri l’esistenza. Questo è il quadro chiaro e onesto, per quanto drammatico, della situazione. Non c’è nulla da perdere, non c’è altro da fare che rimettersi in moto e cominciare a rivendicare un futuro dentro un settore che sa di averlo, perché gli aerei torneranno a volare e serviranno le persone, il più grande valore dell'industria aeronautica. Per questo motivo non può esserci alcuna remora nel chiedere che un futuro sia garantito a tutti.





Un vettore nazionale di riferimento in un mercato potenziale di 190 milioni di passeggeri può ben ambire a dimensioni che diano occupazione a tutti e non a replicare schemi perdenti del passato. Partiamo bene nel 2021 e rimettiamoci in marcia non appena sarà possibile, cominciando a chiedere che le Istituzioni si assumano le proprie responsabilità per una volta. Perché come dice il vecchio e saggio motto "chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso." Unione Sindacale di Base

"Il punto esclamativo nel titolo serve a evitare che invece di una esortazione, lo stesso possa essere letto come un motto di sarcasmo, cosa di cui non abbiamo purtroppo bisogno in questo momento. Il 2020 si chiude con un bilancio terribile per gran parte del Pianeta, percosso dalla pandemia che non accenna ad allentare la sua stretta e con la morte di tante persone, le più deboli e indifese.