Neve in Sardegna: arrivano i contributi per la rimozione

La Regione ha assegnato 500mila euro ai comuni montani per le spese relative allo sgombero della neve, all'acquisto e allo spargimento del sale. “Sono trentatré le Amministrazioni comunali che potranno beneficiare del finanziamento, al termine di un’istruttoria realizzata della Protezione civile che esaminerà la coerenza della rendicontazione delle spese coi criteri stabiliti”, ha spiegato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega in materia di protezione civile. Il 40% (199.999 euro) delle risorse sono assegnate ai Comuni beneficiari in parti uguali, il restante 60% (300mila euro) su base demografica.