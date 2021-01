Alghero: dal Comitato Sud un riconoscimento agli operatori sanitari

Un impegno che va ben oltre le motivazioni di ordine professionale. Tornando al Comitato di Quartiere "Alghero Sud", i dirigenti hanno voluto portare un sorriso, un grazie e vari doni agli operatori della Sanità del territorio di Alghero e del Centro Residenziale per gli Anziani di Fertilia , tutti questo anno in prima fila contro la pandemia del Covid-19 . L'iniziativa voluta e nata dall'idea di Bebella Farris e del Comitato ha avuto il suo naturale compimento con la raccolta e con la distribuzione dei doni dai 7 punti vendita che avevano ad inizio Dicembre aderito all'iniziativa verso gli operatori che hanno messo la disposizione le loro competenze, la passione, il loro lavoro per contrastare il Corona Virus.





Chi più, chi meno, tutti hanno collaborato, ed un caloroso ringraziamento non va solo ai 7 esercizi commerciali, ma soprattutto agli abitanti di Alghero sempre pronti alle varie raccolte di solidarietà. A fornire un valido supporto sul piano della partecipazione e su quello logistico ha contribuito la COOP di Via Sassari.





I doni sono stati consegnati all'equipe medica del 118 guidata dal dottor Fausto Pennacchi, al reparto Covid dell'Ospedale Marino e al Centro di Assistenza Anziani di Fertilia Il Comitato, proprio per l'emergenza sanitaria, si duole di non aver potuto organizzare la 5° Serata d'Autore , dedicata ormai da 4 anni alla Canzone Algherese, ma in compenso si è reso protagonista di una azione meritoria che certamente avrà dato scaldato il cuore ai destinatari " pancale " per il riconoscimento della loro dedizione al lavoro.

La gratitudine e la riconoscenza sono sentimenti che fortunatamente emergono nella comunità algherese con una certa frequenza , in particolare quando sono rivolti a persone il cui lavoro ha una forte caratterizzazione sociale come nel caso degli operatori della sanità e delle case di riposo. Il Comitato Alghero Sud ha voluto manifestare questi sentimenti con una iniziativa chiamata "Un pancale di Solidarietà" , una raccolta di doni per dire grazie a coloro che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria mettono a rischio la propria salute per assistere quella degli altri.