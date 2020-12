Via della Felicità: dopo Cagliari i libretti saranno distribuiti a Olbia, Oristano e altri centri della Sardegna

Le restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia hanno contribuito a lacerare un tessuto sociale già precario, dove le distanze, non solo fisiche, tra le persone si sono acuite, creando un nuovo modo di comunicare a distanza e virtuale a discapito dei rapporti interpersonali che favoriscono il miglioramento dei rapporti umani. “La tua sopravvivenza mi sta a cuore” scrive l’autore, a mò di dedica, nella prima pagina del libretto.





E qui il termine “sopravvivenza” non è inteso come i dizionari la definiscono: “vivere stentatamente, con poca salute o pochi soldi” o “restare in vita scampando ad una disgrazia/malattia in cui altre persone sono perite”, ma nella definizione che intende l’autore che consiste nell’essere vivi e nel vivere nel miglior modo possibile coinvolgendo tutti gli aspetti della vita personale e sociale dell’individuo. Un concetto ben più alto della mera sopravvivenza e che implica una presa di coscienza e responsabilità a 360°, verso sé stessi e gli altri.





La Via della Felicità può essere considerato il primo codice morale non religioso basato interamente sul buon senso. Il suo scopo è quello di arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. I 21 principi fondamentali in esso contenuti guidano una persona a un migliore tenore di vita, rispettando in primo luogo sé stessi, le persone che ci circondano, l’ambiente e qualsiasi essere del creato. Interamente non religioso, può essere seguito da persone di ogni razza, colore o credo per ripristinare i legami che uniscono l’umanità. Ogni movimento religioso della storia si è prodigato per rendere il mondo un luogo migliore.





La religione di Scientology non si sottrae a questo compito primario e, attraverso la distribuzione della Via della Felicità mira a creare quella calma che l’autore L. Ron Hubbard descrive nell’ultima pagina: “Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”.





La distribuzione dei libretti è stata fatta in numerosi quartieri di Cagliari, da Is Mirrionis e San Michele a La Vega e nelle strade del centro commerciale di via Garibaldi e via Dante, incontrando sempre una buona accettazione da parte delle persone e degli esercenti, sempre ben disposti ad accogliere il messaggio che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo partire da noi stessi.





Il vero potere de La Via della Felicità si realizza quando viene distribuita di mano in mano. Visto che le persone che ci stanno vicino possono influenzare profondamente la nostra vita, distribuendo delle copie della Via della Felicità stiamo migliorando la nostra stessa sopravvivenza. Invitando amici, colleghi e conoscenti a fare altrettanto diffondiamo il messaggio di calma aiutando altri a sopravvivere meglio e a condurre vite più felici. Appena le restrizioni a causa della pandemia lo consentiranno la distribuzione sarà estesa a Olbia, Oristano e ad altri centri della Sardegna.

