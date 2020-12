Positivo bilancio 2020 dei volontari di “Dico NO alla Droga"

Ancora meno lo è quando si parla di iniziative di prevenzione alla droga, dove ciò che fa notizia sono gli spacciatori arrestati, i chilogrammi di cocaina sequestrata o le piantagioni di marijuana scoperte dalle forze dell’ordine. Sì, perché di un ragazzo informato e strappato dalle mani dei pusher grazie alla conferenza nella scuola o alla chiaccherata con i volontari che gli consegnavano l’opuscolo informativo che lo ha messo in guardia e reso consapevole dei pericoli della droga, non ne parlerà nessuno e non entrerà mai nelle statistiche, ma questo è un risultato concreto e di valore cui mirano i volontari di Fondazione Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology.





Nel 2020 l’impegno dei volontari nel campo della prevenzione è stato massiccio dal nord al sud dell’Italia. Un esercito di oltre 500 volontari si è impegnato costantemente con iniziative pubbliche promuovendo la conoscenza de “La Verità sulla Droga” attraverso la distribuzione di centinaia di migliaia di libretti informativi. Migliaia di ragazzi delle scuole medie e superiori hanno assistito alle conferenze in presenza e on line tenute dai volontari sui pericoli della droga. Ciò che più conforta e dà la spinta ai volontari sono le attestazioni dei ragazzi alla fine delle conferenze che dichiarano di avere avuto nuove informazioni e, grazie ad esse, hanno deciso di non fare mai uso di droghe.





Anche i volontari della Sardegna non si sono tirati indietro e sono stati in prima fila nella campagna di prevenzione e nella lotta allo spaccio, convinti che ogni ragazzo informato preventivamente sarà un “cliente” in più sottratto dalle mani dei pusher. Decine di volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology della Sardegna, nel totale rispetto delle normative anti Covid, hanno distribuito più di 80 mila libretti in oltre 350 iniziative fatte nelle principali città e capoluoghi di provincia, senza trascurare le periferie e i piccoli centri, divulgando “La Verità sulla Droga” coinvolgendo e informando migliaia di ragazzi, centinaia di docenti e genitori, commercianti ed educatori.





Info: www.noalladroga,it Convinti che, come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard: “un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura” per chiudere un anno per tanti aspetti tutto da dimenticare, appena le disposizioni in materia di prevenzione anti Covid lo consentiranno, i volontari continueranno il loro lavoro di prevenzione, distribuendo centinaia di libretti sugli effetti di droghe di strada illegali e “legali”. Cagliari, Olbia, Nuoro, La Maddalena, Oristano, Sestu e Villasor, saranno le località interessate alle distribuzioni nei giorni a ridosso di capodanno.

80.000 libretti informativi distribuiti, 350 iniziative pubbliche, decine di conferenze nelle scuole, decine di migliaia di persone raggiunte con “La Verità sulla droga”, sono il bilancio del lavoro svolto nel 2020 dai volontari di Dico NO alla Droga dal nord al sud della Sardegna Ma non sempre il risultato delle azioni dei volontari in campo sociale è immediatamente e facilmente riscontrabile dai freddi numeri delle statistiche.