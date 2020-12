Assunzioni straordinarie, stabilizzazione dei precari e maggiore sicurezza dei lavoratori

Garantire inoltre maggiore sicurezza ai lavoratori (medici, infermieri, oss, tecnici di laboratorio e di radiologia, vigili del fuoco, polizia municipale, polizia carceraria, lavoratori delle imprese di pulizia etc) che in questi giorni e in questi mesi stanno fronteggiando l'emergenza pandemica ci sembra un atto dovuto e di fondamentale importanza nell'interesse di chi è chiamato a garantire i servizi pubblici all'utenza”.





“Inoltre – aggiunge Fulvia Murru – chiediamo più risorse per la Ricerca e la Prevenzione. Il diritto alla Salute deve continuare a essere gratuito per tutti i cittadini. Basta tagli nei settori strategici nel paese, i risparmi nella spesa pubblica si fanno tagliando stipendi ai super manager e consulenze inutili strapagate agli amici degli amici. Basta con la lottizzazione della politica e con la spartizione di poltrone nel settore pubblico. Bisogna rinnovare e modernizzare la pubblica amministrazione e la sanità per garantire servizi efficienti e di qualità ai cittadini sardi”.

Così la segretaria generale della Uil Fpl Sardegna, Fulvia Murru, sintetizza i motivi dello sciopero della Sanità che si è tenuto oggi a Cagliari, Sassari e Carbonia. “Le ragioni di uno sciopero che si fa finta di non capire sono queste – spiega -: rivendicare maggiori risorse per le assunzioni straordinarie in Sanità che se non si fanno ora in piena emergenza pandemica non si faranno mai più. Stabilizzare i tanti precari che lavorano da anni nelle amministrazioni pubbliche senza nessun diritto e garanzie.