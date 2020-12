Alghero: contributi per le Associazioni in prima linea contro il Covid

L'Amministrazione mette a disposizione risorse a favore delle Organizzazioni di promozione sociale e Onlus che lavorano per la comunità. In attuazione della delibera della Giunta comunale del 3/12/2020, ha pubblicato l'avviso che consente di presentare le istanze fino al 17 dicembre per richiedere il contributo in relazione all'attività solidaristica svolta in ambito socio-assistenziale nel 2020.





“Abbiamo voluto riconoscere un contributo alle Associazioni che, specie in quest'anno, hanno svolto e stanno svolgendo un impegno forte nell'ambito dell'emergenza sanitaria – precisa l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - l'Amministrazione è loro grata per l'attività che spesso interviene in maniera determinante verso le esigenze della comunità, affiancandosi all'Assessorato”.





Potranno presentare domanda le Associazioni operanti nel territorio cittadino, formalmente costituite e riconosciute, che abbiano prestato la propria opera o realizzato eventi nella città di Alghero nell’anno 2020.

L’ammontare del contributo concesso, compatibilmente con le risorse complessivamente stanziate nel Bilancio 2020 e con il numero di domande pervenute, verrà determinato sulla base del punteggio assegnato a seguito dell’istruttoria svolta da una Commissione che verrà appositamente nominata, in applicazione dei criteri predeterminati dalla Giunta e descritti nell'avviso pubblico visionabile sul sito istituzionale del Comune di Alghero – www.comune.alghero.ss.it – Servizi al Cittadino bandi avvisi graduatorie.





Tra i criteri individuati, quello relativo all'attività delle associazioni svolta o in programmazione per l’intero anno solare e l'attività caratterizzata da interventi specifici per far fronte alla situazione socio- economica venutasi a determinarsi dall’emergenza sanitaria da Covid 19. E inoltre, attività di sensibilizzazione alle tematiche e ai bisogni familiari con offerta di servizi family friendly in sintonia con il Piano Strategico della Città e con il Piano Aziendale Family Audit.